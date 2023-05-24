В Белгородской области запустили акселератор по решению жизненных ситуаций

Основная цель проекта – внедрить технологии сервис-дизайна, поставив во главу угла бережное отношение к человеку и его потребностям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участники акселератора в течение 12-ти недель будут работать с жизненными ситуациями: управление МКД, безнадзорные животные, уличное освещение, спорт в условиях дистанционной работы и учёбы, социальная поддержка участников СВО и членов их семей, аварийные деревья, организация детского досуга и отдыха, обустройство подъездных путей к домовладениям, нехватка квалифицированных медицинских кадров и др. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Уже сегодня участниками акселератора стали 24 команды, которых сопровождают наставники в лице сотрудников департамента проектной деятельности министерства цифрового развития области. Основная цель – внедрить технологии сервис-дизайна, поставив во главу угла бережное отношение к человеку и его потребностям. Лучшие командные решения по жизненным ситуациям будут реализованы на территории региона.