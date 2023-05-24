В Белгороде у 19-летней девушки украл мобильник ее собутыльник

Во время импровизированного застолья девушка отлучилась на несколько минут, забыв при этом свой телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила о пропаже мобильного телефона. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. По предварительным данным, накануне потерпевшая вечером распивала алкоголь со своим знакомым на скамейке. Во время импровизированного застолья девушка отлучилась на несколько минут, забыв при этом свой телефон. Вернувшись обратно, белгородка не обнаружила приятеля. Вместе с ним пропал и ее мобильник. Полицейские выяснили, что подозреваемый его продал.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.