Кровлю многоквартирного дома №48 по улице Попова в Белгороде отремонтируют в 2023 году

Завершить работы на объекте должны до конца сентября, сдать его - в октябре. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В кирпичном пятиэтажном здании 1966 года постройки 35 квартир, в которых проживают 67 человек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В ходе строительно-монтажных мероприятий специалисты подрядной организации заменят повреждённые листы и перекроют крышу новым материалом.

Завершить работы на объекте должны до конца сентября, сдать его - в октябре. После окончания всех работ будут проведены общественные приёмки, на которых собственники смогут либо принять выполненную работу, либо указать на недостатки, которые подрядная организация обязана исправить в установленный актом срок.

Напомним, что всего в 2023 году в регионе запланирован ремонт 204 многоквартирных домов, в их числе и девять общежитий. Ознакомиться со всем перечнем можно на сайте.