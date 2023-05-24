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НовостиСпорт24 мая 2023 6:01

Белгородец выиграл любительскую велогонку «Садовое кольцо»

Состязания прошли в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП Белгородской области.

Фото ЦСП Белгородской области.

В минувших соревнованиях приняли более двух тысяч велолюбителей из разных регионов России. Мероприятие проводилось в двух форматах: велогонка - для опытных любителей и бывших профессионалов на дистанциях 78, 94 и 109 км; велозаезд – для новичков и любителей на дистанциях 16, 31 и 47 км.

Белгородец Алексей Пятаков стал лучшим на дистанции 78 км. Результате Алексея – 1 час 59 минут 23, 30 секунды. Вторым финишировал москвич Дмитрий Фатыхов. Он проиграл Пятакову девять сотых секунды. Бронзу выиграл Илья Минаев из Коломны с отставанием от белгородца в 15 сотых.