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НовостиОбщество24 мая 2023 5:05

Об открытии наследственного дела белгородцы могут узнать онлайн

Информация отображается в сервисе Федеральной нотариальной палаты «Реестр наследственных дел»
Алексей СЕРГУНИН
Подать запрос в единый реестр наследственных дел можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Подать запрос в единый реестр наследственных дел можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поиск наследственного дела производится при вводе данных Ф.И.О., и, если известно, дат рождения и смерти наследователя. Сервис предоставит пользователю номер дела и данные нотариуса, который его ведёт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Подать запрос в единый реестр наследственных дел можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если поиск сведений в реестре не дал результатов, в целях уточнения информации о нотариусе, в производстве которого находится наследственное дело, возможно направить запрос в нотариальную палату субъекта РФ, в котором наследодатель имел последнее место жительства.