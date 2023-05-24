Об открытии наследственного дела белгородцы могут узнать онлайн

Подать запрос в единый реестр наследственных дел можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поиск наследственного дела производится при вводе данных Ф.И.О., и, если известно, дат рождения и смерти наследователя. Сервис предоставит пользователю номер дела и данные нотариуса, который его ведёт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Подать запрос в единый реестр наследственных дел можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если поиск сведений в реестре не дал результатов, в целях уточнения информации о нотариусе, в производстве которого находится наследственное дело, возможно направить запрос в нотариальную палату субъекта РФ, в котором наследодатель имел последнее место жительства.