Сотрудники белгородского Соцфонда провели свыше 90 тысяч персональных консультаций по телефону горячей линии в 2023 году

Получить ответы по общим вопросам можно по телефонам 8-800-200-12-15 или 8(4722) 306-967. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В число наиболее часто задаваемых вопросов вошли:

- назначение единого пособия на детей и беременных женщин;

- получение материнского капитала и технических средств реабилитации;

- назначения пенсий;

- оформление электронных проездных;

- оплата и расчет больничного листа.

Получить ответы по общим вопросам можно по телефонам 8-800-200-12-15 или 8(4722) 306-967. Напомним, информация, которая содержит персональные данные, может быть предоставлена только после идентификации личности человека с помощью кодового слова. Установить его можно в личном кабинете на официальном сайте Социального фонда России es.pfrf.ru. Контакт-центр Отделения Социального фонда по Белгородской области работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00.