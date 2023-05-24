Белгородцы завоевали три медали на первенстве России по боксу

Фото ЦСП Белгородской области.

Турнир собрал более 300 сильнейших боксёров из 67 регионов страны. В финале спортсмены боролись за право занять место в основной сборной команде России. Наши земляки трижды поднимались на пьедестал почета. Радион Мытник стал победителем в весе до 67 кг. Анатолий Попов и Александр Леонович завоевали бронзовые медали в весе 63,5 и 92 кг соответственно. Тренируют спортсменов Игорь Коробицын, Николай Литовкин и Михаил Магомедов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец Илья Берлизев выиграл медаль на первенства России по боксу. Воспитанник Евгения Сергеева финишировал третьим в весе 75 кг.