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НовостиСпорт24 мая 2023 4:54

Белгородцы завоевали три медали на первенстве России по боксу

Соревнования среди юниоров 17-18 лет прошли в Осташкове
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП Белгородской области.

Фото ЦСП Белгородской области.

Турнир собрал более 300 сильнейших боксёров из 67 регионов страны. В финале спортсмены боролись за право занять место в основной сборной команде России. Наши земляки трижды поднимались на пьедестал почета. Радион Мытник стал победителем в весе до 67 кг. Анатолий Попов и Александр Леонович завоевали бронзовые медали в весе 63,5 и 92 кг соответственно. Тренируют спортсменов Игорь Коробицын, Николай Литовкин и Михаил Магомедов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец Илья Берлизев выиграл медаль на первенства России по боксу. Воспитанник Евгения Сергеева финишировал третьим в весе 75 кг.