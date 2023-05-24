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НовостиПроисшествия23 мая 2023 21:13

В Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное утсройство на проезжую часть

Поврежден один автомобиль
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на проезжую часть. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

- В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте, - написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.