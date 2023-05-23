Депутаты белгородского горсовета поддержали отставку Романа Певзнера

Депутаты поддержали отставку Романа Певзнера.
Депутат по одномандатному избирательному округу №19 Роман Певзнер решил досрочно сложить свои полномочия. Его отставку поддержали на заседании горсовета сегодня, 23 мая.
Во время голосования об отставке в горсовете вспомнили, что Певзнер допустил серьезные нарушения при заполнении декларации, предоставив недостоверные сведения – не указал в декларации объект недвижимости.
Замначальника управления по профилактике коррупционных нарушений Белгородской области Алексей Морозов, отметил, что нарушение существенное и влечет основание для сложения депутатского мандата по статье.
Однако депутаты отказались рассматривать этот вопрос и приняли решение о добровольном сложении полномочий Певзнера.
Отметим, в июле 2022 года шестерым депутатам горсовета вынесли предупреждения из-за нарушений в декларациях – среди них был Роман Певзнер.