Депутаты белгородского горсовета поддержали отставку Романа Певзнера

Депутаты поддержали отставку Романа Певзнера.

Депутат по одномандатному избирательному округу №19 Роман Певзнер решил досрочно сложить свои полномочия. Его отставку поддержали на заседании горсовета сегодня, 23 мая.

Во время голосования об отставке в горсовете вспомнили, что Певзнер допустил серьезные нарушения при заполнении декларации, предоставив недостоверные сведения – не указал в декларации объект недвижимости.

Замначальника управления по профилактике коррупционных нарушений Белгородской области Алексей Морозов, отметил, что нарушение существенное и влечет основание для сложения депутатского мандата по статье.

Однако депутаты отказались рассматривать этот вопрос и приняли решение о добровольном сложении полномочий Певзнера.

Отметим, в июле 2022 года шестерым депутатам горсовета вынесли предупреждения из-за нарушений в декларациях – среди них был Роман Певзнер.