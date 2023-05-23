В Белгородской области открылся новый виртуальный концертный зал

фото: Министерство культуры Белгородской области.

Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в центральной районной библиотеке города Бирюч Красногвардейского района. Теперь у местных жителей появилась возможность услышать трансляции из крупнейшего концертного зала России – зала имени Петра Ильича Чайковского, Камерного зала филармонии и Концертного зала им. С.В. Рахманинова, увидеть кинопоказы с лекциями-обсуждениями, театральные постановки ряда театров. Вместимость зала – 51 место.

Виртуальный концертный зал позволит в режиме реального времени онлайн или в записисмотреть и слушать классические, эстрадные, джазовые концерты, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих учреждений культуры России.

Отметим, проект Минкультуры России «Всероссийский виртуальный концертный зал» реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». За этот период в Белгородской области открыто 9 виртуальных концертных залов в Белгороде, Грайвороне, Валуйках, Строителе, Губкине, Алексеевке, Шебекино, Старом Осколе, Бирюче.