Белгородским военнослужащим не будут начислять пени из-за несвоевременной или неполной оплаты коммуналки

Военные и их родные могут написать заявление об освобождении от пеней на срок действия контракта в свободной форме. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области мобилизованным и их семьям не будут начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу 5 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.

Военные и их родные могут написать заявление об освобождении от пеней на срок действия контракта в свободной форме. Вместе с ним необходимо предоставить копии документов подтверждающие:

- личность заявителя;

- наличие права на жилое помещение;

- факт присвоения статуса военнослужащего;

- наличие родства с военнослужащим, нахождение в браке с ним либо нахождение на его иждивении;

- полномочия представителя (в случае подачи заявления через представителя заявителя).

В течение десяти рабочих дней с момента поступления информации о военнослужащем районные администрации и военкоматы должны направить списки юридическому лицу, предоставляющему коммунальные услуги, управляющей компании и в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Такая мера будет действовать до прекращения действия контракта мобилизованного о прохождении военной службы.