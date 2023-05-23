Белгородским военнослужащим не будут начислять пени из-за несвоевременной или неполной оплаты коммуналки

Военные и их родные могут написать заявление об освобождении от пеней на срок действия контракта в свободной форме.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области мобилизованным и их семьям не будут начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу 5 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.
Военные и их родные могут написать заявление об освобождении от пеней на срок действия контракта в свободной форме. Вместе с ним необходимо предоставить копии документов подтверждающие:
- личность заявителя;
- наличие права на жилое помещение;
- факт присвоения статуса военнослужащего;
- наличие родства с военнослужащим, нахождение в браке с ним либо нахождение на его иждивении;
- полномочия представителя (в случае подачи заявления через представителя заявителя).
В течение десяти рабочих дней с момента поступления информации о военнослужащем районные администрации и военкоматы должны направить списки юридическому лицу, предоставляющему коммунальные услуги, управляющей компании и в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Такая мера будет действовать до прекращения действия контракта мобилизованного о прохождении военной службы.