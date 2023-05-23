В Белгородской области 15 пар зарегистрировали брак 23 мая

Самый популярный возраст белгородских женихов и невест - 25-29 лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области в зеркальную дату 23.05.23 связали себя семейными узами 15 пар. Больше всего бракосочетаний прошло в Старом Осколе – 5, и в Белгороде – 4.

В Белгородском районе поженились две пары. Еще по одному браку заключили в администрации Дубовского сельского поселения Белгородского района, Валуйском, Яковлевском городских округах и Краснояружском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с начала года самой популярной зеркальной датой стало 23 марта. В этот день заключили брак 82 пары.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано на 265 браков больше, чем за такое же период в прошлом году. Самый популярный возраст белгородских женихов и невест не изменился: 25-29 лет. А вот старше 70 лет женихов и невест стало больше: в 2022 году женихов было 17, а в 2023 году уже 26; невест в этом году 17, в прошлом году было 8.