В Центральном парке Белгорода обрабатывают деревья от гусениц

Бригада дезинсекторов проводит обработку деревьев вдоль пешеходных зон. Фото: @beladm31.

Ежегодно в парке Ленина в областном центре белгородцев настораживает обилие зеленых гусениц на деревьях. Экологи отмечают, что гусеницы ясеневого пилильщика появляются при наступлении теплой погоды весной. Питаются в основном листвой ясеней обыкновенных. Для жизни человека не опасны, для деревьев также - крона восстанавливается полностью к июлю при своевременной обработке.

Сегодня бригада дезинсекторов проводит обработку деревьев вдоль пешеходных зон. Уже в течение часа был виден заметный результат. Полностью насаждения обработают к вечеру.

В пресс-службе мэрии Белгорода отметили, что препарат безвреден для людей, животных и птиц.