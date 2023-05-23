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НовостиОбщество23 мая 2023 13:40

В Центральном парке Белгорода обрабатывают деревья от гусениц

В мэрии отметили, что препарат безвреден для людей и животных и птиц
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Бригада дезинсекторов проводит обработку деревьев вдоль пешеходных зон. Фото: @beladm31.

Бригада дезинсекторов проводит обработку деревьев вдоль пешеходных зон. Фото: @beladm31.

Ежегодно в парке Ленина в областном центре белгородцев настораживает обилие зеленых гусениц на деревьях. Экологи отмечают, что гусеницы ясеневого пилильщика появляются при наступлении теплой погоды весной. Питаются в основном листвой ясеней обыкновенных. Для жизни человека не опасны, для деревьев также - крона восстанавливается полностью к июлю при своевременной обработке.

Сегодня бригада дезинсекторов проводит обработку деревьев вдоль пешеходных зон. Уже в течение часа был виден заметный результат. Полностью насаждения обработают к вечеру.

В пресс-службе мэрии Белгорода отметили, что препарат безвреден для людей, животных и птиц.