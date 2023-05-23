Белгородский губернатор не подтвердил информацию о повторном вторжении ДРГ на территорию региона

Гладков: Никакого захода не было. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о повторном вторжении диверсантов на территорию Белгородской области. Как сообщил глава региона, был обстрел со стороны ВСУ, но никто из мирных жителей не пострадал. Каких-либо повреждений также не зафиксировано.

- Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка – сразу буду держать вас в курсе, - заявил Гладков.

Глава региона также отметил, что некоторые телеграм-каналы таким образом пытаются навести панику на людей.