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НовостиОбщество23 мая 2023 12:34

Белгородские школьники могут обучиться работе с искусственным интеллектом на бесплатных курсах

Занятия проводят эксперты ведущих технологических компаний и университетов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Одновременно можно проходить неограниченное количество программ.

Одновременно можно проходить неограниченное количество программ.

Фото: "КП" Архив

Образовательный центр «Сириус. Курсы» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» приглашает белгородских школьников 7-11 классов присоединиться к бесплатным онлайн-занятиям. Учащиеся смогут получить представление об искусственном интеллекте и его возможностях в разных сферах. Занятия проводят эксперты ведущих технологических компаний и университетов.

Учебные курсы распределены по уровням. Первый - «Знакомство с искусственным интеллектом» – доступен всем желающим. Для следующего уровня нужны знания комбинаторики и алгебры за 7-9 классы. Их также можно получить на дополнительных факультативах образовательного центра. В основе третьего и четвертого курсов лежит изучение основ программирования искусственного интеллекта и машинного обучения.

Одновременно можно проходить неограниченное количество программ. Кроме того, на портале есть готовый образовательный маршрут, который поможет грамотно составить расписание обучения.

Узнать подробности о программе и подать заявление на курсы можно на сайте проекта: https://edu.sirius.online/ai-navigator/.