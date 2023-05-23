В Белгородской области последний звонок прозвенел удаленно почти для 6 тысяч школьников

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Сегодня в Белгородской области в удаленном формате последний звонок прозвенел для выпускников региона. Мероприятия прошли в дистанционном режиме в связи с проведением контртеррористической операции.

О том, что в области линейки не будут проводить очно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего эфира вчера, 22 мая.

- Запланированные «последние звонки» пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети, понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, в этом году в Белгородской области 16 539 выпускников 9-х классов и 5 758 одиннадцатиклассников.