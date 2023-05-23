Белгородцам рассказали, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах. Фото: "КП" Архив

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал рекомендации для жителей региона, где рассказал, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах. Белгородцам советуют скрывать свои номера.

В связи с оперативной обстановкой в регионе в последнее время участились случаи звонков и сообщений в мессенджерах с неизвестных номеров. Их цель – вызвать панику у населения. Региональные власти просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Чтобы дополнительно себя обезопасить, белгородцам рекомендуют скрывать свои номера через настройки конфиденциальности в Telegram, а также исключить возможность находить аккаунт по номеру. Кроме того, предлагают оставить возможность звонить только тем, чей номер есть в контактах телефона.

В WhatsApp при поступлении сообщения от нежелательного контакта, его рекомендуют заблокировать. В Viber в настройках нужно найти кнопку «Защита от лишних звонков».