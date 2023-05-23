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НовостиОбщество23 мая 2023 8:23

Белгородцам рассказали, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах

Оперштаб Белгородской области опубликовал рекомендации для борьбы с нежелательной информацией
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцам рассказали, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах.

Белгородцам рассказали, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах.

Фото: "КП" Архив

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал рекомендации для жителей региона, где рассказал, как обезопасить себя от фейковых звонков в мессенджерах. Белгородцам советуют скрывать свои номера.

В связи с оперативной обстановкой в регионе в последнее время участились случаи звонков и сообщений в мессенджерах с неизвестных номеров. Их цель – вызвать панику у населения. Региональные власти просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Чтобы дополнительно себя обезопасить, белгородцам рекомендуют скрывать свои номера через настройки конфиденциальности в Telegram, а также исключить возможность находить аккаунт по номеру. Кроме того, предлагают оставить возможность звонить только тем, чей номер есть в контактах телефона.

В WhatsApp при поступлении сообщения от нежелательного контакта, его рекомендуют заблокировать. В Viber в настройках нужно найти кнопку «Защита от лишних звонков».