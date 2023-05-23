Белгородка незаконно оформила микрокредит на бывшую начальницу. Фото: "КП" Архив

Белгородские правоохранители раскрыли мошенничество, связанное с незаконным оформлением микрокредита. Подозревают в совершении преступления 39-летнюю жительницу Белгородского района.

По предварительной информации, женщина работала бухгалтером в компании потерпевшей. Во время увольнения у начальницы с подозреваемой произошел конфликт. Воспользовавшись паспортными данными работодателя, злоумышленница оформила микрокредит на 40-летнюю жительницу Ярославля. Сумма кредита составила 14 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.