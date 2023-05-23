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НовостиПроисшествия23 мая 2023 8:00

Белгородка незаконно оформила микрокредит на бывшую начальницу

Женщине грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка незаконно оформила микрокредит на бывшую начальницу.

Белгородка незаконно оформила микрокредит на бывшую начальницу.

Фото: "КП" Архив

Белгородские правоохранители раскрыли мошенничество, связанное с незаконным оформлением микрокредита. Подозревают в совершении преступления 39-летнюю жительницу Белгородского района.

По предварительной информации, женщина работала бухгалтером в компании потерпевшей. Во время увольнения у начальницы с подозреваемой произошел конфликт. Воспользовавшись паспортными данными работодателя, злоумышленница оформила микрокредит на 40-летнюю жительницу Ярославля. Сумма кредита составила 14 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.