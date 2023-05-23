Белгородскому ЦМИ энергетики добавили дополнительную мощность

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Энергетики обеспечили дополнительной мощностью в объеме свыше 370 кВт Центр молодежных инициатив в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 610 кВт.

Недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего ДК появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии и построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную устройствами телеметрии с передачей данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.

- Центр молодежных инициатив – это, прежде всего, центр притяжения нашей молодежи. Их запрос на сегодня – больше инноваций, новизны, современных технологий. Функциональное наполнение помещений, прогрессивное оборудование отвечают современным требованиям. И, естественно, всему этому потребовались дополнительные электрические мощности, которые энергетики Белгородэнерго увеличили более чем в двое. Приятная была работа: яркому, талантливому поколению добавить света, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.