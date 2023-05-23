За прошедшие выходные белгородские автоинспекторы выявили 1804 нарушения ПДД

В отношении пешеходов, пересекавших дорогу в неположенном месте составлено 183 административных материала. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области за прошедшие выходные автоинспекторы выявили 1804 нарушения Правил дорожного движения. От управления транспортным средством отстранен 41 нетрезвый либо отказавшийся проходить медосвидетельствование водитель, а также 15 ранее лишенных прав управления.

Помимо этого, в отношении двоих белгородцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортом в пьяном виде.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 116 административных протоколов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, пересекавших дорогу в неположенном месте – 183 материала.

В пресс-службе УМВД региона также сообщили, что 346 административных материалов составлено за тонировку передних автостекол. И 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречку.