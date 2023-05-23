Белгородский губернатор сообщил подробности о двух раненых из Глотово. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил уточненную информацию о состоянии семейной пары из села Глотово, которые получили ранения в Грайворонском городском округе.

Пострадавших мирных жителей доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

- У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава Белгородской области в соцсети.