Белгородский поселок Борисовку обстреляли со стороны Украины 22 мая 2023

Сегодня, 22 мая, ВСУ обстреляли поселок Борисовка. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня восемь жителей региона получили ранения после обстрелов ВСУ. Тем временем, в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции.