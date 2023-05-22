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НовостиПолитика22 мая 2023 20:39

Белгородский поселок Борисовку обстреляли со стороны Украины 22 мая 2023

С квадракоптера было сброшено взрывное устройство
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 22 мая, ВСУ обстреляли поселок Борисовка. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня восемь жителей региона получили ранения после обстрелов ВСУ. Тем временем, в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции.