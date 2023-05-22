Белгородский губернатор сообщил о 8 раненых сегодня в Грайворонском округе

Восемь человек ранены в Белгородской области 22 мая. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона Вячеслав Гладков сейчас находится в Грайворонском городском округе. Он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях, что ситуация в муниципалитете по-прежнему напряженная.

Напомним, сегодня, 22 мая, на территорию округа зашла ДРГ. Минобороны и все силовые структуры выполняют поставленные задачи по защите территории.

- По информации Министерства здравоохранения и Минобороны, восемь человек ранено. Погибших среди мирных жителей нет. Ситуация остается напряженной. Введен режим контртеррористической операции. Введено большое количество ограничений, - заявил Вячеслав Гладков.