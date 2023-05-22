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НовостиОбщество22 мая 2023 13:29

В Белгороде отремонтируют многоквартирный дом №74 на улице Преображенская

Работы должны стартовать в июне
Алексей СЕРГУНИН
Завершить ремонт должны до конца сентября этого года.

Завершить ремонт должны до конца сентября этого года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В панельной пятиэтажке 1964 года постройки – 72 квартиры, в которых проживают 119 человек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Перечень работ был выбран собственниками жилых помещений на общем собрании.

Так, в ходе строительно-монтажных работ специалисты обновят кровлю из профлиста, внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного водоснабжения и электроснабжения. Завершить ремонт должны до конца сентября этого года.

После окончания всех работ будут проведены общественные приёмки, на которых собственники МКД смогут оценить качество проведённых работ. В случае наличия замечаний, они будут устранены подрядными организациями в установленный протоколом срок.