Белгородские школьники научились оценивать санитарное состояние зеленых насаждений

Участники практикума отобрали и отметили деревья, предназначенные для рубки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нём приняли участие более 65 школьников и педагогических работников. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Участники практикума определили координаты и закрепили на местности характерные точки границ лесосеки, отобрали и отметили деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок (отвод и таксация лесосеки), измерили характеристики делянок, подписали лесохозяйственный столб в соответствии с ГОСТом, рассчитали объём древесины, подлежащей рубке, определили разряд высот насаждения, полученные результаты внесли в ведомость перечёта деревьев.

Результаты практикума будут использованы школьниками при проведении натурных работ по исследованию лесопокрытых земель своей территории и подготовке исследовательских работ по завершении проекта.