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НовостиОбщество22 мая 2023 9:34

Белгородский губернатор опроверг фейки на тему эвакуации жителей Шебекинского горокруга

Вячеслав Гладков обратился к жителям региона в своем телеграм-канале [видео]
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков призывает жителей сохранять спокойствие.

Вячеслав Гладков призывает жителей сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 22 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг ряд информационных сообщений, который появились в ряде СМИ и соцсетях сегодня.

- В Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых, - заверил губернатор.

При этом Вячеслав Владимирович, назвал лживыми призывы к жителям Шебекинского городского округа об эвакуации.

- Все это вранье! Я на рабочем месте, все проблемы решим, работая спокойно и не слушая наших врагов.