Белгородский губернатор опроверг фейки на тему эвакуации жителей Шебекинского горокруга

Вячеслав Гладков призывает жителей сохранять спокойствие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 22 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг ряд информационных сообщений, который появились в ряде СМИ и соцсетях сегодня.

- В Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых, - заверил губернатор.

При этом Вячеслав Владимирович, назвал лживыми призывы к жителям Шебекинского городского округа об эвакуации.

- Все это вранье! Я на рабочем месте, все проблемы решим, работая спокойно и не слушая наших врагов.