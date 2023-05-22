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НовостиПолитика22 мая 2023 9:21

С беспилотника сбросили взрывное устройство в белгородском селе Новая Таволжанка 22 мая 2023

Он упал в 100 метрах от жилых домов
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 22 мая, в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа с беспилотника сбросили взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 21 мая, восемь населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Повреждены два дома, офис семейного врача и администрация сельского поселения.