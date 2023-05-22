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НовостиНедвижимость22 мая 2023 7:55

В селе Уколово заменили изношенный участок трубопровода

Улучшение подачи воды почувствовали более 30 жителей улицы Садовой
Алексей СЕРГУНИН
В ходе работ было проложено 55 метров полиэтиленового трубопровода и подключено к новой сети порядка 15 домов.

В ходе работ было проложено 55 метров полиэтиленового трубопровода и подключено к новой сети порядка 15 домов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Водопровод в селе Губкинского городского округа был проложен несколько десятилетий назад по пойме ручья и состоял из участков трубы различного диаметра. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Чтобы не допустить технологические нарушения на сетях и перебои в подаче воды, руководство водоканала решило оперативно заменить аварийный участок.

В ходе работ было проложено 55 метров полиэтиленового трубопровода и подключено к новой сети порядка 15 домов. Заменённый участок проложен в соответствии с нормативными требованиями в обход поймы ручья.