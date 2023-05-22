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НовостиОбщество22 мая 2023 7:44

В Белгородской области завершился сев гороха

Площади под эту культуру увеличены в 2023 году более чем в два раза
Алексей СЕРГУНИН
В этом году посевы гороха в регионе составили 11,7 тысячи гектара, в прошлом году было порядка пяти тысяч.

В этом году посевы гороха в регионе составили 11,7 тысячи гектара, в прошлом году было порядка пяти тысяч.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году посевы гороха в регионе составили 11,7 тысячи гектара, в прошлом году было порядка пяти тысяч. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Посевная кампания в Белгородской области идёт по плану. На сегодняшний день зерновыми и зернобобовыми культурами (ячмень, пшеница яровая, гречиха, кукуруза на зерно) засеяно 83% площадей. Работы полностью завершены в Краснояружском и Ракитянском районах. План по техническим культурам выполнен на 74%.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области засеют овощами около четырех тысяч гектаров.