В Белгородской области завершился сев гороха

В этом году посевы гороха в регионе составили 11,7 тысячи гектара, в прошлом году было порядка пяти тысяч. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году посевы гороха в регионе составили 11,7 тысячи гектара, в прошлом году было порядка пяти тысяч. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Посевная кампания в Белгородской области идёт по плану. На сегодняшний день зерновыми и зернобобовыми культурами (ячмень, пшеница яровая, гречиха, кукуруза на зерно) засеяно 83% площадей. Работы полностью завершены в Краснояружском и Ракитянском районах. План по техническим культурам выполнен на 74%.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области засеют овощами около четырех тысяч гектаров.