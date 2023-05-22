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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:54

Белгородец избил мать при помощи строительного уровня

Он нанес ей не менее 20 ударов
Алексей СЕРГУНИН
В ходе конфликта женщина сделала сыну замечание по поводу употребления спиртного. В ответ мужчина стал избивать ее.

В ходе конфликта женщина сделала сыну замечание по поводу употребления спиртного. В ответ мужчина стал избивать ее.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 63-летней пациентке, поступившей в больницу со множеством ссадин головы тела и рук. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили, что телесные повреждения пенсионерке причинил ее сын.

По предварительным данным, между находившимся в состоянии алкогольного опьянения 42-летним мужчиной и его матерью произошла бытовая ссора. В ходе конфликта женщина сделала сыну замечание по поводу употребления спиртного. В ответ мужчина нанес ей не менее 20 ударов, в том числе строительным уровнем. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.