Белгородец избил мать при помощи строительного уровня

В ходе конфликта женщина сделала сыну замечание по поводу употребления спиртного. В ответ мужчина стал избивать ее. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 63-летней пациентке, поступившей в больницу со множеством ссадин головы тела и рук. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили, что телесные повреждения пенсионерке причинил ее сын.

По предварительным данным, между находившимся в состоянии алкогольного опьянения 42-летним мужчиной и его матерью произошла бытовая ссора. В ходе конфликта женщина сделала сыну замечание по поводу употребления спиртного. В ответ мужчина нанес ей не менее 20 ударов, в том числе строительным уровнем. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.