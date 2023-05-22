Белгородским участникам СВО отвезли продукты и обмундирование

Сегодня, 22 мая, утром в своем традиционном обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о поездке представителей региона в Кременную (ЛНР), где располагаются участники СВО.

- Только что вернулись наши сотрудники, точнее, сотрудники администрации Вейделевского района и волонтеры из Кременной, где встречались с нашими бойцами. Они отвезли им то, что просили: продукты питания, обмундирование, частичное снаряжение. Продолжаем эту работу фактически еженедельно, а иногда и больше отправляем нашим мобилизованным и контрактникам все необходимое, что они просят и их командиры для того, чтобы помочь им выполнить боевые задачи, чтобы они смогли быстрее вернуться домой.