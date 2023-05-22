В белгородское село Головчино, на которое минувшей ночью была сброшена взрывчатка с БПЛА, вернули электроэнергию

В ночь с 21 на 22 мая впервые была атакована беспилотником сельская администрация села Головчино Грайворонского округа. Об этом ранее сообщал сайт bel.kp.ru.

Сегодня, 22 мая, утром в своем традиционном обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ.

- Был взрыв и пожар. Сотрудники администрации округа очень быстро сориентировались. Минимальный ущерб, никто из мирных жителей не пострадал. Огонь на соседние постройки не перекинулся. Мне кажется, что это самое главное. Восстановительные работы начнём в ближайшее время. Также было нарушено электроснабжение, а в 5 часов утра энергетики уже, профессионально отработав, возвратили электроэнергию в жилые дома села.