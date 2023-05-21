Стал известен список населенных пунктов Белгородской области, где на один год отложили срок поверки приборов учета

В четырех муниципалитетах все населенные пункты попали в этот список. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 мая, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперативным штабом принято решение продлить срок поверки приборов учета на один год. Полный список населенных пунктов, по которым принято решение, будет работать:

- Белгородский район – шесть населенных пунктов (поселок Октябрьский, Яснозоренское, Щетиновское, Краснооктябрьское, Малиновское, Журавлевское сельские поселения); - Валуйский городской округ (все населённые пункты); - Волоконовский район (хутор Старый); - Грайворонский городской округ (все населённые пункты); - Шебекинский городской округ (все населённые пункты); - Краснояружский район (все населённые пункты).