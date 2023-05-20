Еще один ракетный снаряд нашли между Белгородским районом и Шебекинским округом

Еще один обнаруженный снаряд от ракеты также обезвредят на месте. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил еще об одном найденном снаряде от ракеты «Ураган» на территории региона. Его обнаружили аграрии в овраге между Белгородским районом и Шебекинским городским округом. Его также обезвредят на месте.

- Аналогичный снаряд от ракеты «Ураган» найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперами принято решение обезвреживать его на месте, предварительно оцепив территорию, - заявил губернатор.

Напомним, сегодня во время проведения весенних полевых работ в поле возле села Шамино сотрудники сельхозпредприятия нашли снаряд от ракеты «Ураган». Взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте. Жителей близлежащих домов временно отселили на безопасное расстояние.