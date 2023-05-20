В Белгородской области на школьной линейке могут присутствовать чуть более 200 человек

В вечернем прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков пояснил ситуацию со школьными линейками в этом году. Министр образования региона Андрей Милехин ранее заявлял, что на мероприятии не должны присутствовать более 200 человек. Некоторые школы восприняли это буквально.

Родители белгородских школьников обеспокоились такими ограничениями и обратились к губернатору. Ведь в таком случае не все родители смогут посетить последний звонок своих детей.

- Если честно, говорил мой заместитель, но это не столь важно. Конечно, эта цифра условная. Если будет 205 или 210 человек, никакой проблемы не возникнет. Есть переживания, если эта цифра увеличивается на 100-200 человек. В таком случае, конечно, лучше уменьшить количество. Делается это просто: администрация школы устраивает два мероприятия вместо одного. Родителям запрещать не надо, ситуация и так напряженная, пусть порадуются за детей, - пояснил глава Белгородской области.