С 28 мая в Белгородской области открывается сезон Castle Music Hall. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде уже в этом месяце вновь стартует сезон музыкальных вечеров в замке. С 28 мая гости и жители региона смогут услышать первый концерт «Век любви». В этот вечер в новом сезоне выступят оркестр духовых инструментов, солист Максим Щербицкий, камерный оркестр Mezzo Music под управлением Ильи Мищенкова.

На портале «Культурный регион» опубликована афиша концертов нового сезона. Билеты можно приобрести на сайте Белгородской филармонии.

28 мая – концерт «Век любви»;

4 июня - концерт «Джаз со звездой»;

11 июня – концерт Белгородского академического русского оркестра;

18 июня – концерт «Золотой век танго»;

25 июня – концерт «Орган – это вечно»;

2 июля – концерт «Саундтреки Голливуда»;

16 июля – концерт Нижегородского губернского оркестра;

30 июля – концерт «Музыкальный кроссовер»;

13 августа – концерт «Рок-хиты на шотландских волынках»;

20 августа – концерт «От Folka до Rocka»;

27 августа – концерт «Орган – это романтично»;

3 сентября – концерт «Неоклассика»;

10 сентября – концерт «Волшебство пан-флейты».