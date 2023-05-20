Больше 2,7 тысяч белгородок получили пособие по беременности и родам с начала года

Средства выплачиваются разово за весь период декретного отпуска. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области с начала этого года больше 2,7 тысяч жительниц получили пособие по беременности и родам. Минимальная сумма составляет около 74,7 тысячи рублей, максимальная – более 383 тысяч. Последняя предоставляется при длительном отпуске по беременности – до 194 дней и сложных родах.

Рассчитывается размер пособия исходя из заработка женщины, сложности родов, длительности отпуска и некоторых других условий. Средства выплачиваются разово за весь период декретного отпуска.

Всего за указанный период в регионе было перечислено свыше 367 миллионов рублей. Страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка.

Стоит отметить, если беременную девушку уволили в связи с ликвидацией предприятия, она может самостоятельно обратиться за пособием в клиентскую службу ОСФР по месту жительства.

Важно также помнить, что социальные выплаты можно перечислить только на карту «МИР», на сберегательный счёт, к которому не привязана ни одна банковская карта или почтовым переводом. Всю интересующую информацию можно найти на сайте СФР в специальном разделе «Пособие по беременности и родам».