Во врезавшемся в дом в Белгороде беспилотнике не было взрывчатки

Вчера днем, 19 мая, стало известно о том, что в окно многоквартирного дома на седьмом этаже в Белгороде врезался беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия пострадавших и каких-либо повреждений не было.

Мэр областного центра Валентин Демидов вечером дополнил информацию. Он сообщил, что специалисты разобрали дрон. В квадрокоптере не обнаружили взрывчатых веществ.

- Не переживайте, угрозы для жизни нет, как и разрушений. Все службы оперативно выехали. Это был небольшой квадрокоптер без взрывчатых веществ. Его разобрали, будут проводить соответствующие следственные мероприятия, - написал Валентин Демидов в соцсети.