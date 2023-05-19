В Старом Осколе Белгородской области перекроют несколько улиц в связи с проведением полумарафона 21 мая 2023

Организаторы забега приносят свои извинения и просят старооскольцев заранее выбирать маршруты объезда. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения легкоатлетического пробега «Оскольский полумарафон» в воскресенье, 21 мая, в Старом Осколе будет закрыт проезд:

- по проспекту Победы от проспекта Алексея Угарова до улицы Шухова с 6:00 до 16:00; - по улице Шухова от проспекта Победы до улицы Ерошенко с 10:30 до 15:00; - по правой стороне проезжей части по улице Ерошенко от улицы Шухова до улицы Ублинские Горы с 10:30 до 15:00; - по правой стороне проезжей части улицы Ублинские Горы от улицы Ерошенко до пересечения с автодорогой «Юго-западный обход города Старый Оскол» с 10:30 до 15:00; - по правой стороне проезжей части автодороги «Юго-западный обход города Старый Оскол» на участке от улицы Ублинские Горы до Комсомольского проспекта с 10:30 до 14:30.

Организаторы забега приносят свои извинения и просят старооскольцев заранее выбирать маршруты объезда.