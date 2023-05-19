Музей Победы пригласил белгородцев на онлайн-программу в «Ночь музеев»

Ведущий объяснит, как эрзац-валенки стали одним из символов поражения германской армии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Тема всероссийской акции этого года - «История и истории». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музей Победы уже традиционно присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Для тех, кто не сможет посетить программу в оффлайн-формате, подготовлена онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут интересные истории о музейных экспонатах, рассказы известных артистов о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кинопоказ.

Зрители увидят цикл программ «Неизвестное об известном». Более десяти видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Гиды расскажут истории этих предметов, интересные факты, связанные с ними. Так, например, ведущий объяснит, как эрзац-валенки стали одним из символов поражения германской армии, а игральные карты – мощным оружием пропаганды, о том, какие функции могла выполнять обычная пехотная лопата и как работали оптические приборы, расскажет другие истории.

Виртуальных гостей Музей Победы также приглашает на «звёздные» экскурсии. Современные деятели искусств поделятся семейными историями о своих родных – участниках Великой Отечественной войны. Например, телеведущий Андрей Добров расскажет о родственниках жены, переживших блокаду Ленинграда, певец Евгений Кунгуров – о своем дедушке, встретившем войну в Вене, телеведущий Леонид Якубович – об отце, ушедшем на фронт добровольцем в 1941 году, актриса Ольга Кабо – о двоюродном дедушке – герое-подводнике, олимпийская чемпионка Мария Киселева поделится воспоминаниями своей бабушки о военных годах и др.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильм «Я шагаю по Москве», ставший символом эпохи 1960-х годов.