Белгородские гандболисты проиграли казанскому «Зиланту»

За тур до финиша чемпионата «Спартак-Технолог» занимает шестое место с 26-ю очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгороде состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» проводил повторный поединок с казанским «Зилантом». После сенсационного поражения в первой встрече (34:35) татарстанский клуб взял убедительный реванш. Белгородцы провалили первый тайм (11:20), зато во втором немного сократили отставание (17:14), но на исходе встречи это все равно не отразилось – 34:28 в пользу «Зиланта».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Илья Кудрявцев (шесть очков), Никита Бабкин, Дмитрий Симонов, Иван Цуканов и Артем Михайловский (по четыре).

За тур до финиша чемпионата «Спартак-Технолог» занимает шестое место с 26-ю очками. Единолично лидирует «Воронеж» (49). Далее располагаются «Зилант» (47) и волгоградский «Каустик» (45). Теперь 20 и 21 мая белгородцы сыграют на выезде с «Чеховскими медведями-2». Начало обеих встреч в 13:00.