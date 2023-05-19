Житель Белгородской области шантажировал онлайн-подругу при помощи интимных фотографий

В соответствии с ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Борисовскому району с заявлением о вымогательстве денег обратилась 26-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Она сообщила, что познакомилась в одной из соцсетей с парнем. Они продолжили общаться в популярном мессенджере, где обменялись фотографиями. Спустя время между друзьями по переписке произошла ссора. Юноша стал требовать у девушки деньги – 15 тысяч рублей, угрожая распространить её интимные снимки. Потерпевшая перечислила злоумышленнику семь тысяч, но этой суммы ему показалось мало. В период с ноября 2022 года по март 2023 года злоумышленник продолжал периодически писать девушке, выдвигая денежные требования. Понимая, что это не прекратится, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 22-летний житель Нового Оскола. В соответствии с ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан не пересылать в социальных сетях и мессенджерах материалы, не предназначенные для публичного просмотра. Рекомендуется также для защиты аккаунта от взлома настроить двухфакторную аутентификацию, установить сложный пароль и периодически его менять. Не устанавливайте на гаджеты непроверенные приложения и не переходите по подозрительным ссылкам, регулярно проверяйте устройство антивирусной программой.