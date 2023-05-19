В Белгородском районе внучка оформила кредит на бабушку

Воспользовавшись домашним ноутбуком, девушка онлайн оформила на пожилую родственницу микрокредит на сумму 9 808 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что микрофинансовая организация предъявила ей претензии по поводу отсутствия платежей по кредиту, который она не получала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказался 22-летняя девушка – внучка пенсионерки. По предварительным данным, злоумышленница проживает вместе с матерью и бабушкой. Воспользовавшись домашним ноутбуком, она онлайн оформила на пожилую родственницу микрокредит на сумму 9 808 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.