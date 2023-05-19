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НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:00

В Белгородском районе внучка оформила кредит на бабушку

Ей «светит» до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Воспользовавшись домашним ноутбуком, девушка онлайн оформила на пожилую родственницу микрокредит на сумму 9 808 рублей.

Воспользовавшись домашним ноутбуком, девушка онлайн оформила на пожилую родственницу микрокредит на сумму 9 808 рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что микрофинансовая организация предъявила ей претензии по поводу отсутствия платежей по кредиту, который она не получала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказался 22-летняя девушка – внучка пенсионерки. По предварительным данным, злоумышленница проживает вместе с матерью и бабушкой. Воспользовавшись домашним ноутбуком, она онлайн оформила на пожилую родственницу микрокредит на сумму 9 808 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.