Выставка про артефакты и гаджеты открылась в Белгороде

Открыта выставка будет до 22 мая. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Экспериментальную выставку «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» начала работу в Белгороде. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. В экспозиции 21 живописная работа. Полотна дополняют предметы народной культуры. В своих картинах автор методами современного искусства проводит исследование традиционных и знакомых каждому зрителю предметов.

В интерпретации художницы орнаментальные геометрические узоры – это микросхемы, а указывающий путь клубочек – аналог навигатора. Серый волк, помогающий Ивану Царевичу, на картине перевоплощается в мощный мотоцикл. Открыта выставка будет до 22 мая.