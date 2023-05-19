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НовостиЗвезды19 мая 2023 12:00

Выставка про артефакты и гаджеты открылась в Белгороде

Экспозиция располагается в «Родине»
Алексей СЕРГУНИН
Открыта выставка будет до 22 мая.

Открыта выставка будет до 22 мая.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Экспериментальную выставку «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» начала работу в Белгороде. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. В экспозиции 21 живописная работа. Полотна дополняют предметы народной культуры. В своих картинах автор методами современного искусства проводит исследование традиционных и знакомых каждому зрителю предметов.

В интерпретации художницы орнаментальные геометрические узоры – это микросхемы, а указывающий путь клубочек – аналог навигатора. Серый волк, помогающий Ивану Царевичу, на картине перевоплощается в мощный мотоцикл. Открыта выставка будет до 22 мая.