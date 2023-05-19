Белгородский «Салют» впервые с июня 2022 года одержал три крупные победы кряду

Следующий матч в рамках 9-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут 21 мая в Брянске. Начало игры в 16:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 8-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» принимал на своем поле московский «Сахалинец». Как и во встречах с «Авангардом» (4:1) и «Рязанью» (4:0) наши парни не испытали проблем. На 30-й минуте счет открыл Канищев. А во втором тайме белгородцы еще дважды огорчили соперников – отличился Сергеев (56-я) и Дегтярев (81-я). Итог – 3:0 в пользу «Салюта».

Таким образом, белгородцы впервые с июня 2022 года одержали три крупные победы кряду. В прошлом году поочередно были повержены домодедовский «Пересвет» (4:1), хабаровский «СКА-2» (3:0) и «Саранск» (4:0).

«Салют»: Боков, Крикуненко, Жилмостных, Демченко, Ивантеев, Дудайти (Дегтярёв, 69), Суриков, Малахов (Сухов, 79), Сергеев (Бояркин, 69), Канищев (Белобаев, 79), Дёгтев (Сошников, 90+).

После этой победы наши земляки занимают третье место с 31 очком. Лидирует саратовский «Сокол» (37). Следом идет брянское «Динамо» (31). Следующий матч в рамках 9-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут 21 мая в Брянске. Начало игры в 16:00.