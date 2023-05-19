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НовостиНедвижимость19 мая 2023 10:16

В Строителе Белгородской области на трех улицах ремонтируют дорожное полотно

Все объекты планируется сдать до 1 июня
Алексей СЕРГУНИН
В Яковлевском городском округе отремонтируют шесть объектов улично-дорожной сети.

В Яковлевском городском округе отремонтируют шесть объектов улично-дорожной сети.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На улицах Промышленной и Советской работы практически завершены, осталось только нанести разметку. В переулке Жукова выполнены парковочные карманы и выложены плиткой тротуары, дорожники приступили к укладке асфальта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- В Яковлевском городском округе отремонтируют шесть объектов улично-дорожной сети. Их общая протяжённость – более шести километров. Обновят не только в Строителе, но и в других населённых пунктах. На эти цели выделено порядка 90 миллионов рублей, – рассказал глава администрации округа Олег Медведев.

Напомним, всего в этом году в Белгородской области по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений.