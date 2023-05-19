Культпоход: по статистике, четверть россиян постоянно ходит в музеи

Любопытно, что каждый десятый не готов тратить деньги на поход в музеи.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом накануне традиционной для нашей страны Ночи музеев. Выяснилось, что 79% опрошенных положительно относятся к музеям: выше всего этот показатель в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Что касается частоты посещений, то тут предсказуемо лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область. Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 32% россиян. К слову, почти треть - 28% - сообщает, что делала это очень давно.

Если же говорить о тематике, то исторические, краеведческие, музеи науки и техники, изобразительного искусства популярны более всего. Ещё россиянам нравятся кунсткамеры, музеи знаменитых людей, театральные музеи.

Наиболее крупные группы респондентов по расходам распределились так: 26% готовы тратить на музеи не более 1000 рублей в год. Еще 29% - до 3 тысяч. 19% согласны на 3-5 тысяч, 11% - на 5-10 тысяч. При этом каждый десятый не готов тратить на посещение экспозиций ни копейки: для них Ночь музеев, когда посещение бесплатно, особенно привлекательна.