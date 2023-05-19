Белгородский изготовитель бытовых вагончиков похитил у заказчика 260 тысяч рублей

Деньги злоумышленник потратил, так и не преступив в течение полутора лет к работам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о мошенничестве обратился представитель одной из коммерческих организаций. Он сообщил о хищении принадлежащих компании денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель областного центра.

По предварительным данным, мужчина занимался изготовлением бытовых вагончиков и, получив от организации заказ, взял предоплату в сумме 260 тысяч рублей. Но выполнять свои обязательства злоумышленник не собирался. Деньги он потратил, так и не преступив в течение полутора лет к работам. В соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.