Четыре медали завоевали белгородские каратисты на международном турнире в Белоруссии

Дарья Банацкая (12-13 лет, свыше 52 кг) выиграла серебро. Фото из архива Максима ЛЫЧЕВА.

На татами многофункционального спорткомплекса «Чижовка-Арена» собралось более 1000 спортсменов из семи стран. В активе белгородских каратистов четыре призовых места. Дарья Банацкая (12-13 лет, свыше 52 кг) выиграла серебро. Бронзовыми призерами стали – Ульяна Швыркова (10-11 лет, свыше 45 кг), Дмитрий Сердюков (12-13 лет, свыше 55 кг) и Валерия Несмачная (16-17 лет, до 48 кг).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь призовых мест заняли белгородские каратисты на всероссийских соревнованиях в Смоленске.