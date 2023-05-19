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НовостиОбщество19 мая 2023 6:38

Стало известно состояние белгородца, раненого во время обстрела ВСУ 18 мая 2023

Он в сознании, общается с медиками
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 19 мая, в традиционном утреннем сообщении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненого мужчины, пострадавшего во время обстрела села Нижнее Березово Шебекинского городского округа.

- Вчера у нас был очень тяжелый день. Два человека погибло в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Один человек получил тяжелые ранения. Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку.